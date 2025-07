Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Champalimaud ajuda a identificar novos casos de cancro de mama em mulheres com menos de 50 anos que "aumentaram significativamente nas últimas décadas". Por isso, uma "análise precoce é fundamental para o sucesso do tratamento", segundo se pode ler no site da Câmara Municipal de Lisboa.

Não ter realizado um exame de mamografia nos últimos seis meses, "salvo indicação médica especial" e não estar grávida são as condições para a realização do exame. Além disso, para além da residência em Lisboa, também podem requisitar o exame "colaboradoras do município e de empresas municipais na mesma faixa etária".

A nota no site do município de Lisboa informa ainda que "o exame será realizado por um técnico e avaliado por dois médicos radiologistas em leitura duplamente cega".

O exame de mamografia "pode ser realizado de dois em dois anos", e mais uma vez, "em casos especiais prescritos pelo médico assistente, poderá realizar o exame antes de decorridos este período". O exame de mamografia deve ser marcado pelo telefone através do número 800 910 155 e a chamada é gratuita.