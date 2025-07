Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma sessão no tribunal, a advogada d'Os Anjos trocou a profissão radialista com radiologista, quando se referia a Joana Marques. A humorista aproveitou o momento, e, para fazer rir, trocou a biografia do Instagram, onde se passa a apresentar como "radiologista".

joana marques

A situação voltou a gerar risos entre o público, num dos julgamentos mais mediáticos dos últimos tempos. "A Ré é uma radiologista", disse a advogada, sem se aperceber do erro. E acrescentou que não gostaria de ser gozada pelo seu erro gramatical.

Nas redes sociais, o público brinca com a situação inusitada: "A Senhora Advogada, com pose de oráculo jurídico, confundiu quem fala ao microfone com quem lê mamografias".

Há também quem peça por um eventual episódio no programa de rádio de Joana Marques, "Extremamente Desagradável", sobre o julgamento e os momentos mais cómicos.

Não se sabe o desfecho do processo, nem se servirá de inspiração para a humorista, mas os seus seguidores vão tecendo comentários de apoio online, aproveitando a situação para questionar os limites da liberdade de expressão.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O vídeo que causou a polémica e que fez com que o humor entrasse nos tribunais portugueses mostrava partes da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado antes de uma prova do MotoGP em Portimão, em que Os Anjos cantaram o hino nacional. O vídeo publicado pela humorista continha partes de reações do júri do programa “Ídolos” juntamente com essas imagens.

A dupla moveu uma ação contra a humorista, e pediu uma indemnização de 1 milhão de euros pelos prejuízos que o vídeo causaram na sua carreia.

O julgamento tem contado com testemunhas de ambas as partes, que têm tido dificuldade em justificar a acusação e o seu contributo na tomada de decisão da juíza. Em causa estão a ofensa provocada por uma piada, que, segundo a humorista, "não agrada a toda a gente.