"As ignições foram provocadas com recurso a chama direta e tiveram uma rápida progressão, atendendo ao índice de muito elevado risco de incêndio florestal naquela área, tendo consumido cerca de 1,5 hectares da mancha florestal composta por eucaliptos e arbustos", lê-se no comunicado.

De acordo com as autoridades, "os dois focos de incêndio em causa criaram ainda perigo para uma mancha florestal muito significativa, bem como para vários edificados, essencialmente residências existentes na orla da dessa área".

O detido, de 49 anos, residente na área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.