De acordo com o Relatório Semanal de Vacinação Sazonal, entre 23 de setembro e 23 de novembro de 2025 foram vacinadas 33,47% das crianças entre seis e 23 meses, o que representa mais de 43 mil menores, segundo a informação partilhada pela DGS.

A principal novidade da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026 é precisamente o alargamento da vacinação a todas as crianças desta faixa etária, independentemente do seu estado de saúde. Como recorda a DGS numa nota publicada no seu site, "Até então, apenas as crianças com patologias específicas ou em contextos de risco eram elegíveis para vacinação sazonal gratuita".

A norma para a campanha 2025/2026 estabelece que as crianças dos seis meses aos oito anos que tenham patologias de risco, se encontrem em contexto de risco ou convivam com pessoas vulneráveis à doença grave devem realizar duas doses, com quatro semanas de intervalo — mas apenas na ausência de historial vacinal prévio. Caso já tenham sido vacinadas anteriormente ou sejam crianças saudáveis entre os seis e os 23 meses, basta uma dose.

A DGS recomenda também a vacinação de todas as crianças entre os dois e os quatro anos, “mediante prescrição médica”, sendo as vacinas adquiridas nas farmácias.

A autoridade de saúde sublinha que "a vacinação pediátrica constitui um mecanismo de proteção direta das crianças, o grupo mais suscetível à infeção gripal" e acredita que esta primeira campanha universal permitirá sensibilizar profissionais e cuidadores para o impacto da gripe nesta faixa etária. A vacinação, reforça, é segura e eficaz na prevenção da doença e das suas complicações.

A DGS reitera ainda o apelo para que todas as crianças elegíveis sejam vacinadas, mesmo que já tenham contraído gripe nesta época, lembrando que "a vacina contra a gripe disponível inclui várias estirpes virais, conferindo proteção contra possíveis infeções causadas por outros vírus circulantes de gripe".

