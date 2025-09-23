Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio que começou no domingo na freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, e se estendeu às freguesias de Bensafrim e Barão de São João, no concelho de Lagos, continua ativo, mas apresenta uma evolução favorável, segundo a Proteção Civil.

Em comunicado à agência Lusa, na Euronews, a Proteção Civil afirmou que, durante a madrugada desta terça-feira, o fogo não representava ameaça para "qualquer aglomerado populacional". O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve alertou, no entanto, que com a previsão de vento para amanhã a situação poderá tornar-se mais difícil, prevendo-se rajadas de até 20 km/h na região de Lagos.

Num balanço feito durante a noite de segunda-feira, foram contabilizados 11 feridos leves, incluindo oito bombeiros e três civis. Segundo a última atualização, pelas 8h30 desta terça-feira, estão ainda no terreno 649 operacionais, 220 viaturas e oito meios aéreos.

O incêndio, que começou em Aljezur, foi dado como dominado a 70% na manhã de segunda-feira, mas várias reativações foram registadas durante a tarde, especialmente na zona de Montalegre, onde o vento forte contribuiu para a propagação das chamas em duas frentes.

A agência espanhola EFE avançou que as autoridades de Portugal e de Espanha mantêm contacto para coordenar os esforços de combate às chamas.

