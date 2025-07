Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A maioria dos outros concelhos dos 18 distritos continentais está igualmente sob níveis de risco muito elevado ou elevado de incêndio, uma situação que deverá prolongar-se pelo menos até sexta-feira em várias regiões, avança o Observador.

Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início de 2025 já foram registadas 3.102 ocorrências de fogo, que consumiram 8.328 hectares de áreas rurais.

Devido ao calor, os distritos de Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 21h desta quarta-feira, um alerta que, embora seja menos grave, chega a afetar certas atividades.

As autoridade alertam para os perigos do calor e pedem à população para respeitar as ordens de segurança.

A previsão para hoje aponta para céu geralmente limpo, com neblina matinal no litoral e uma ligeira descida das temperaturas máximas, exceto no nordeste transmontano e no Algarve. As mínimas deverão oscilar entre os 16 °C (em Leiria e Bragança) e os 21 °C (em Castelo Branco), enquanto as máximas variam entre os 22 °C (em Viana do Castelo) e os 36 °C (em Beja, Castelo Branco e Bragança).

O nível de risco de incêndio é calculado pelo IPMA com base em vários fatores meteorológicos, incluindo a temperatura do ar, a humidade relativa, a intensidade do vento e a precipitação das últimas 24 horas. A escala de perigo vai de reduzido a máximo.