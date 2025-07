Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Espera-se para o dia de hoje "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral e no interior Norte e Centro durante a tarde".

Também poderá ser registado "neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral".

No entanto, segundo o IPMA, há "possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que pontualmente poderão ser de granizo, e de trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde".

Quanto ao vento, este será "fraco a moderado (até 30 km/h) predominando do quadrante oeste, sendo do quadrante sul na região Sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) do quadrante sul nas terras altas do Centro e Sul e de leste/nordeste nas terras altas do Norte".

Está ainda prevista a "subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial da máxima", assim como a "descida da temperatura máxima no Algarve".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria) e os 24 (em Portalegre e Castelo Branco) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 40 (em Castelo Branco).

Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Os distritos de Viseu, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Braga vão estar com aviso até às 18h00 de hoje e Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Mais de 40 concelhos de sete distritos em perigo máximo

Mais de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o ‘site’ do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até hoje ocorreram 2.672 ocorrências de fogo, tendo ardido 6.359 hectares em espaços rurais.