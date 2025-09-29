Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As fortes chuvas associadas à depressão tropical Imelda provocaram graves impactos no leste de Cuba, afetando principalmente as províncias de Santiago de Cuba, Guantánamo e Granma. Mais de 18 mil pessoas foram retiradas das suas casas, muitas das quais acolhidas por familiares e amigos.

O balanço preliminar indica inundações, deslizamentos de terra, rios transbordados, árvores caídas e danos no fornecimento de eletricidade, de acordo com a Agência Lusa na CNN.

Algumas localidades, como Paraguai, ficaram isoladas devido ao escoamento das águas das áreas montanhosas. Em Hatibonico, na província de Guantánamo, registaram-se mais de 500 mm de precipitação nas últimas 48 horas, enquanto zonas de Santiago tiveram acumulados acima de 300 mm, deixando várias comunidades isoladas.

Segundo especialistas da empresa de aproveitamento hidráulico de Santiago de Cuba, as chuvas aumentaram em 8,2 milhões de metros cúbicos o volume total de água nos 16 reservatórios da província, afetada anteriormente por uma seca severa.

O Instituto de Meteorologia (Insmet) alerta que as precipitações devem manter-se nas próximas 24 horas, apesar da tempestade se estar a afastar, devido à sua ampla circulação e à elevada humidade proveniente do Mar das Caraíbas.

As autoridades locais suspenderam as aulas em todos os níveis de ensino em Santiago e Guantánamo, reforçando os avisos de prudência e a necessidade de respeitar as medidas preventivas da Defesa Civil.

Os meteorologistas cubanos preveem uma temporada “muito ativa” de ciclones no Atlântico, Golfo do México e Mar das Caraíbas, com possibilidade da formação de até oito furacões entre junho e novembro.

A temporada de 2024 já registou dois tufões significativos: Óscar, que atingiu Guantánamo como furacão de categoria 1, causando oito mortos e danos em 12 mil habitações, e Rafael, de categoria 3, que afetou principalmente a província de Artemisa e provocou o colapso do sistema elétrico nacional, deixando 10 milhões de pessoas sem eletricidade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.