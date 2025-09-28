De acordo com o comandante Elísio Pereira, da ANPC, entre a meia-noite e as 08h00, foram registadas 140 ocorrências, com especial incidência na região Norte, em particular na Área Metropolitana do Porto. Entre os incidentes reportados, contam-se 52 inundações, 49 quedas de árvores e 26 quedas de estruturas.

Com a previsão de melhoria das condições meteorológicas ao longo do dia, as autoridades esperam que a situação regresse progressivamente à normalidade.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos sob aviso laranja devido à forte agitação marítima. Os distritos afetados são: Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Lisboa, Leiria e Setúbal. Estes avisos mantêm-se em vigor até às 09h00 deste domingo.

Além disso, Guarda e Castelo Branco estiveram também sob aviso laranja até à mesma hora, devido à previsão de chuvas intensas.

A tempestade Gabrielle chegou ao continente português este fim de semana, depois de ter atravessado os Açores, trazendo consigo chuvas fortes, vento, trovoadas e mar agitado.

Apesar dos impactos sentidos nas últimas horas, as previsões do IPMA apontam para uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de segunda-feira, com o regresso do tempo seco e temperaturas elevadas, que poderão ultrapassar os 30 graus em várias regiões do país ao longo da próxima semana.

