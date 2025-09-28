Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os incidentes concentraram-se sobretudo na região Norte, com destaque para a Área Metropolitana do Porto, que contabilizou 108 ocorrências. No total, registaram-se 123 quedas de árvores, 82 quedas de estruturas, 66 inundações e pelo menos 56 limpezas de via.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou que a depressão já se encontra em território espanhol. Num comunicado, o organismo acrescentou que, a partir de segunda-feira, dia 29, está prevista uma melhoria gradual do estado do tempo, com subida das temperaturas máximas, céu pouco nublado ou limpo e diminuição do vento.

