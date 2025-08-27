Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo noticiou o Correio da Manhã, a queixa apresentada por Daniela Martins, através do advogado Wilson Bicalho, foi já entregue ao Ministério Público e tem como alvos o médico António Levy Gomes, a TVI, a CNN Portugal, a jornalista Sandra Felgueiras e o repórter brasileiro Nelson Garrone.

A ação invoca crimes como difamação, calúnia, violação do segredo médico e de dados pessoais, devassa da vida privada, gravações e fotografias ilícitas, além de alegados maus-tratos psicológicos às menores. Paralelamente, a família pretende avançar com um pedido de indemnização, cujo valor ainda não está definido.

De acordo com o advogado, citado pelo Correio da Manhã, a exposição mediática trouxe consequências diretas para as crianças, incluindo a divulgação de dados sensíveis, da morada da família e a exploração de imagens. “As filhas de Daniela Martins não puderam retomar a vida que tinham antes por tudo o que aconteceu”, afirmou Wilson Bicalho, acrescentando que, apesar de estarem bem e em evolução positiva, as gémeas não regressaram a Portugal devido à polémica.

O caso das gémeas luso-brasileiras gerou grande controvérsia em 2020, depois de ter sido revelado que receberam tratamento com o medicamento Zolgensma, avaliado em cerca de dois milhões de euros por dose, através do Serviço Nacional de Saúde. A decisão levantou suspeitas de favorecimento político e levou a uma investigação pública e mediática que permanece envolta em polémica.