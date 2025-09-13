Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a euronews, o incidente ocorreu este sábado, às 15h15, na rua Manuel Maroto, afetando também o edifício de habitação acima do bar e afetou o edifício residencial acima do local e o bar vizinho “Mis Tesoros”. Os bombeiros estão a realizar a remoção de escombros manualmente devido à instabilidade do edifício, que foi evacuado.

Os serviços de emergência, incluindo 18 equipas de bombeiros, a Unidade Canina e a Seção de Apoio Aéreo da polícia, procuram vítimas entre os escombros. O Samur (equivalente ao INEM em Espanha), a Proteção Civil e o SUMMA estão a prestar assistência, com ambulâncias, unidades móveis de cuidados intensivos, apoio psicológico e logístico no local.

Ao El País, vizinhos afirmam que o local onde ocorreu a explosão era na realidade um rés-do-chão habitado por uma família que o tinha reformado recentemente. A explosão derrubou parte do portal do prédio e uma parede do bar. Testemunhas relatam forte cheiro a gás e caos inicial, com pessoas a ajudarem os feridos.

O bloco residencial tinha 11 famílias, e os serviços de emergência, incluindo 18 equipas de bombeiros, unidades caninas e drones da polícia, continuam no local a prestar assistência. O tráfego na zona foi cortado. O presidente da Câmara de Madrid expressou solidariedade às vítimas através das redes sociais.

