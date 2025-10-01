Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio seguido de uma explosão causou um morto em Munique e a polícia encerrou provisoriamente a Festa da Cerveja em Munique por ter descoberto explosivos no edifício onde ocorreu o incidente, anunciaram as autoridades.

"Estamos a investigar todas as possibilidades. Estão a ser analisadas possíveis ligações com outros locais em Munique, incluindo o Theresienwiese. Por este motivo, a abertura do recinto da festa foi adiada", disse a polícia nas redes sociais, referindo-se ao recinto do certame.

O festival, que começou em 20 de setembro, decorre até domingo.

