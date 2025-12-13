Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Destes incidentes, 61 foram quedas de árvores, três movimentos de massas, sete ações preventivas de redução de risco, quatro sinalizações de perigo, doze quedas de elementos de construção, nove quedas de redes elétricas e três quedas de estruturas temporárias.

Também refere que 27 destas ocorrências foram no concelho do Funchal, seguindo-se o de Machico (22), Santa Cruz (19), Ribeira Brava (9), Calheta (6), Câmara de Lobos (5), Porto Santo (4), Santana (3), Porto Moniz e São Vicente (2 cada).

A Proteção Civil menciona que “todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) devido à forte agitação marítima até às 15:00 de hoje. A situação de forte precipitação e o vento colocaram a Madeira com aviso laranja até domingo. O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.

O mau tempo está a condicionar, pelo segundo dia consecutivo, o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, havendo dezenas de voos cancelados, uma situação que afeta milhares de passageiros. De acordo com a informação disponibilizada na página da ANA — Aeroportos de Portugal, nenhum avião conseguiu aterrar ou descolcar da ilha da Madeira.

A quase a totalidade dos voos programados estão dados como cancelados durante todo o dia de hoje, repetindo-se o que aconteceu na sexta-feira. Também indica que apenas um voo da Ryanair, proveniente de Lisboa, ainda tentou chegar à Madeira, mas acabou por regressar, constando na página online como divergido.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.