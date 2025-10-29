Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Emmanuel Macron, presidente de França, pediu uma “agenda mais robusta de proteção e regulação na Europa” para enfrentar a interferência estrangeira e os abusos em informação nas redes sociais, que ameaçam as democracias.

“O nosso erro reside aqui. Estas plataformas são concebidas para vender publicidade personalizada“, disse Emmanuel Macron durante o Fórum da Paz de Paris, evento dedicado à governação global e à cooperação internacional.

“São movidas por um processo de criação de máxima agitação, que gera o máximo de tráfego e, portanto, mina completamente a ordem meritocrática que sustenta as nossas democracias — a relação com o argumento racional e com a verdade”, sublinhou.

O Presidente francês alertou que as redes sociais se tornaram terreno fértil para a desinformação e para campanhas de manipulação política.

“Hoje, os maiores compradores de contas falsas são os russos, que procuram desestabilizar as democracias europeias. Isto é interferência em esteróides". A Europa deve “retomar o controlo da sua vida democrática e informativa através da regulação”, insistindo que a resposta não deve comprometer a inovação tecnológica: "acredito profundamente na inovação, mas não acredito nem por um segundo numa inovação que sirva artimanhas obscuras”.

O Presidente francês defendeu que a nova agenda europeia de regulação deverá compatibilizar “proteção e inovação”, promovendo o desenvolvimento de “atores de interesse público” que ofereçam “infraestruturas digitais abertas e seguras”.

