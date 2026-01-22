Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Quando a Europa está unida, forte e reage rapidamente, as coisas voltam ao normal e à calma. Felicito-me que tenhamos começado a semana com escalada, com ameaças de invasão e tarifas, e agora voltámos a uma situação muito mais aceitável”, afirmou Emmanuel Macron em declarações aos jornalistas, ao chegar à cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Macron reforçou que “quando a Europa reage de forma unida, manifestando-se disponível para utilizar os instrumentos que tem à disposição perante ameaças, pode ser respeitada”.

“Isso é muito bom e é a política que a França e os europeus querem levar a cabo”, disse, salientando que a Europa é “a favor da paz, da estabilidade e de tranquilidade a nível internacional”, mas, quando algum dos seus Estados-membros é “sujeito a ameaças ou pressões”, está disponível para utilizar os seus instrumentos.

“Foi o que aconteceu esta semana. (…) Mas mantemo-nos muito vigilantes e prontos para utilizar os instrumentos ao nosso dispor se voltarmos a ser ameaçados”, disse.

Questionado sobre a apreensão, pela Marinha francesa, de um petroleiro russo, Macron disse que a chamada “frota fantasma” russa é “um problema” para a França e, perante um navio suspeito de a integrar, a Marinha francesa “agiu prontamente”.

A chamada “frota fantasma” russa é composta por navios que normalmente navegam sem bandeira e sem seguro que permitem à Rússia exportar petróleo e gás apesar das sanções impostas desde a invasão da Ucrânia.

