Nos últimos dias, os EUA lançaram ataques aéreos contra suspeitos de tráfico na Colômbia e Venezuela. Hendrik Streeck, Comissário Alemão para Drogas e Adições, afirma ao Politico que repressões mais duras tendem a gerar rotas alternativas, países de trânsito diferentes e até substâncias mais potentes.

Para a Alemanha, isso poderá implicar mudanças nas rotas marítimas, terrestres e até na distribuição digital, onde já existem estruturas criminosas altamente dinâmicas.

Hendrik Streeck descreve a situação como uma crise iminente, alertando para a queda do preço da cocaína, aumento de consumidores jovens e subida de mortes relacionadas com drogas entre menores de 30 anos. Dados da Agência Europeia para Drogas indicam que a disponibilidade de cocaína continua a crescer em toda a Europa, com recordes de apreensões em 2023.

A campanha americana já causou tensão diplomática: um ataque a um navio suspeito de contrabando frente à costa da Colômbia matou duas pessoas, e Washington promete continuar operações desta natureza.