O médico Luís Mendes Cabral inicia esta terça-feira funções como presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sucedendo ao militar Sérgio Janeiro, que ocupava o cargo desde julho, anunciou o Ministério da Saúde. António de Eça Pinheiro foi nomeado vogal do conselho diretivo.

O concurso para a presidência do INEM, lançado em janeiro, tinha sido suspenso devido às eleições legislativas antecipadas, prolongando o mandato interino de Sérgio Janeiro.

Luís Mendes Cabral, especialista em medicina de urgência e emergência, era até agora diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, tendo também desempenhado funções como médico regulador, anestesiologista e secretário regional da Saúde no Governo dos Açores entre 2012 e 2016.

A nomeação ocorre num momento de mudança para o INEM, com o Governo a rever a lei orgânica do instituto e a enfrentar desafios como a escassez de meios humanos e a reorganização do serviço de transporte aéreo de emergência, que tem contado com apoio da Força Aérea.

