Loja do cidadão digital disponível "nas próximas duas semanas"

No âmbito da audição na especialidade do Orçamento do Estado para 2016, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias anunciou que a "loja do cidadão virtual entrará em funcionamento nas próximas duas semanas".

Segundo o ECO, nesta primeira fase, a loja do cidadão virtual oferece "mais de 100 serviços digitais", de forma a diminuir para "metade" o número de atendimentos anuais. "Temos nove milhões de atendimentos anuais e o nosso objetivo é descer para menos de metade", indicou Gonçalo Matias.

Após o conselho de ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, tinha destacado aos jornalistas, que a prioridade é um “Estado ao serviço das pessoas”, enquanto o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, explicou que a medida permite resolver problemas recorrentes, como filas longas, senhas esgotadas, horários diferentes e atendimentos apenas por marcação. O objetivo é garantir atendimento eficaz, contínuo e uma melhor experiência para os cidadãos.