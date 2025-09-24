Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As Câmaras Municipais de Lisboa, Almada e Sintra surgem como as mais visadas. Só Lisboa concentra 24,44% das queixas, seguida de Almada (12,03%) e Sintra (5,26%). Também autarquias como Loures, Oeiras, Sesimbra, Valongo, Vila Nova de Gaia, Cascais e Matosinhos aparecem entre as mais mencionadas.

O mês de junho de 2025 foi particularmente crítico, registando um crescimento de 88% no número de queixas comparativamente ao mesmo mês do ano anterior. No primeiro semestre, o aumento global foi de 10% em relação a 2024.

Entre os problemas mais relatados estão o lixo acumulado nas ruas, a falta de recolha regular de resíduos e, nos casos mais graves, a proliferação de baratas e ratos em espaços públicos.

Para Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, os dados refletem uma tendência preocupante: “A perceção negativa dos cidadãos em relação à higiene urbana está a aumentar, especialmente em grandes centros urbanos. Os relatos expõem não só falhas na recolha regular de resíduos, como também problemas de saúde pública devido à proliferação de pragas em zonas habitacionais”, refere em comunicado.

O responsável garante que a plataforma vai continuar a monitorizar estas reclamações, reforçando o papel de “voz ativa” dos cidadãos na exigência de serviços públicos mais eficazes.

