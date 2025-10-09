Stephen King reescreveu o conto clássico dos irmãos Grimm, tendo em conta um guia visual feitos por Maurice Sendak, que os fez para uma ópera nos anos 90.

Maurice Sendak, autor do clássico contemporâneo para crianças Onde vivem os monstros, morreu em 2012 e os desenhos para cenários e figurinos para aquela produção musical nunca chegaram a ser publicados.

“Dirão que tomei algumas liberdades com a história contada por Jacob e Wilhelm Grimm — sim, é verdade, e não peço desculpa por isso. (…) Mantive, no entanto, a rima da qual se lembram todos os que leram a história”, afirma Stephen King na introdução.

Em setembro, quando Hensel e Gretel foi publicado nos Estados Unidos da América, Stephen King afirmou em entrevista à Associated Press que “os contos de fadas devem ser assustadores”, até porque “dão às crianças uma amostra das emoções dos adultos”.

“A parte boa é que lhes damos um final feliz. Todos nós esperamos que as coisas acabem bem”, disse King.