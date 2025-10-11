Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as alterações, destaca-se a redenominação da carreira para “Gestor de Serviços de Saúde”, a criação de uma tabela remuneratória única e a afetação dos profissionais às Unidades Locais de Saúde mediante a criação de postos de trabalho nos respetivos mapas de pessoal. O recrutamento para o cargo passará a depender de habilitações adequadas.

O acordo foi celebrado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Maria Helena Rodrigues, representando a Frente Sindical.

Esta revisão insere-se na estratégia do Governo de implementar o Plano de Motivação dos Profissionais de Saúde, destinado a valorizar os recursos humanos do SNS, com especial atenção aos administradores hospitalares.

