Duas importantes descobertas vieram recentemente enriquecer o legado musical de Henry Purcell (1659–1695), considerado o mais notável compositor inglês do século XVII. Uma equipa de investigadores localizou, em arquivos regionais de Worcestershire e Norfolk, o que parecia impensável: uma partitura impressa de uma canção desconhecida e um manuscrito de obras para teclado que inclui páginas autógrafas do próprio Purcell. Trata-se do primeiro manuscrito do compositor a ser encontrado em mais de trinta anos, segundo o The Guardian.

Purcell, autor de obras-primas como "Dido and Aeneas" e "The Fairy Queen", morreu prematuramente aos 36 anos, deixando uma produção musical de rara expressividade e originalidade. As novas descobertas, agora trazidas a público, permitem compreender melhor a fase final da sua carreira e o contexto musical londrino da década de 1690.

As partituras foram encontradas por uma equipa coordenada por Stephen Rose, professor de Música no Royal Holloway, Universidade de Londres, no âmbito do projecto "Music, Heritage, Place: Unlocking the Musical Collections of England’s County Record Offices". O projeto, desenvolvido em colaboração com a Universidade de Newcastle, visa catalogar manuscritos musicais guardados em arquivos locais, muitos deles fragilizados após décadas de cortes no financiamento das autarquias britânicas.

A canção agora descoberta, intitulada "As soon as day began to peep", foi escrita para uma peça de teatro de 1691, "Love for Money", do dramaturgo Thomas D’Urfey, colaborador frequente de Purcell. A obra satiriza um colégio feminino e inclui a figura de Monsieur le Prate, um fidalgo francês vaidoso. Purcell dá-lhe voz através de música espirituosa, com passagens que imitam o miar de um gato — uma representação humorística de um pretendente desajeitado.

O segundo achado — o manuscrito de peças para teclado — apresenta uma encadernação luxuosa em pele vermelha com decoração dourada, indício de ter pertencido a um proprietário abastado. Curiosamente, o volume foi reutilizado por volta de 1810: as pautas em branco serviram para registar o índice dos arquivos municipais de Thetford. No entanto, o manuscrito conserva nove peças de Purcell e de John Blow, algumas em versões diferentes das conhecidas. Três das composições estão escritas pelo próprio Purcell, com a sua caligrafia musical característica.

