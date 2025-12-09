Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Lituânia declarou esta terça-feira estado de emergência por causa de balões enviados pela Bielorrússia.

O governo do país pediu ao parlamento que conceda poderes ao exército para agir em concertação com a polícia, a guarda fronteiriça e outras forças de segurança durante o estado de emergência.

No final de outubro, a Lituânia anunciou o encerramento da fronteira com a Bielorrússia e anunciou que iria destruir balões de contrabando.

Na altura, o país anunciou que não descartava a possibilidade de solicitar consultas do Artigo 4 da NATO, que permite que os países convoquem conversações com a NATO "sempre que, na opinião de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada".

De recordar que este procedimento foi usado apenas nove vezes na história, mas foi acionado recentemente pela Polónia e pela Estónia após dois incidentes de violações do espaço aéreo russo em setembro.

