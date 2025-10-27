Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, a fronteira está atualmente fechada com base numa decisão temporária tomada pela força de fronteira do país. Um novo encerramento por tempo indeterminado será discutido e deverá ser aprovado na reunião do governo na próxima quarta-feira.

A primeira-ministra lituana, Inga Ruginienė, anunciou que o país vai fechar a sua fronteira com a Bielorrússia "exceto para diplomatas e cidadãos da UE que saem da Bielorrússia" e prometeu abater quaisquer balões que interrompam o espaço aéreo lituano.

"É assim que enviamos um sinal à Bielorrússia e dizemos que nenhum ataque híbrido será tolerado aqui, tomaremos todas as medidas mais rigorosas para impedir tais ataques", acrescentou.

Ruginienė também disse que o país não descarta a possibilidade de solicitar consultas do Artigo 4 da NATO, que permite que os países convoquem conversações com a NATO "sempre que, na opinião de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada".

De recordar que este procedimento foi usado apenas nove vezes na história, mas foi acionado recentemente pela Polónia e pela Estónia após dois incidentes de violações do espaço aéreo russo em setembro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.