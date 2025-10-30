Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 1 de novembro, Lisboa convida todos os que vivem ou passam pela cidade a pendurar algo roxo à janela — um lenço, uma camisola, uma manta — como forma de assinalar o Terramoto de 1755 e tornar a memória coletiva visível. O gesto faz parte do movimento anual Recordar 1755, que transforma lembrança em ação e reforça a consciência sobre prevenção e resiliência.

O movimento apela à participação da comunidade, de instituições e de empresas, multiplicando o roxo pelas ruas e nos edifícios históricos, como a Estátua de D. José na Praça do Comércio e o Santuário do Cristo-Rei, iluminados nesta cor. O crisântemo, presente na bandeira Recordar 1755, simboliza memória, sabedoria, renovação e homenagem aos heróis da cidade.

Além do gesto simbólico, o Museu Quake promove sessões especiais com atores, música e doçaria conventual. Sirenes dos bombeiros e embarcações no Tejo marcarão, às 9h40, a hora exata do terramoto.

O movimento mostra que recordar é também preparar e que todos podem participar, de forma simples mas significativa, na preservação da história e na promoção da consciência coletiva.

