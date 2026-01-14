Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa visa apoiar financeiramente famílias que vivem em casas arrendadas no concelho e para quem a renda é excessiva face ao rendimento disponível.

O subsídio é atribuído mensalmente por um período máximo de um ano, podendo ser renovado por igual período, e destina-se a agregados com rendimentos globais superiores a 6.000 euros. Além das famílias residentes, podem também candidatar-se profissionais deslocados essenciais para a cidade, como professores, polícias e profissionais de saúde.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara de Lisboa diz que desde a primeira edição, já foram atribuídos mais de 2.500 subsídios, num investimento total superior a seis milhões de euros. A autarquia sublinha que a habitação continua a ser uma prioridade central, reforçando o compromisso com uma cidade mais justa, inclusiva e acessível.

Os programas municipais de apoio à habitação e o anúncio da data de abertura do concurso podem ser consultados aqui.