O espaço, concessionado à empresa Telpark, conta com 246 lugares distribuídos por quatro pisos, incluindo opções específicas para residentes e comerciantes da zona. O parque terá ainda 24 postos de carregamento para veículos elétricos, lugares reservados para motociclos e para pessoas com mobilidade reduzida.

Entre as condições anunciadas, destacam-se as avenças noturnas para residentes, no valor de 22 euros (válidas das 18h às 10h em dias úteis e durante todo o dia aos fins de semana e feriados), e avenças para comerciantes, fixadas nos 99 euros. Outras modalidades de avença para moradores deverão ser anunciadas em breve.

Segundo o presidente da Câmara, Carlos Moedas, este novo equipamento “vai reforçar a disponibilidade de estacionamento em Alvalade e facilitar o acesso ao mercado e ao comércio de proximidade, beneficiando assim os moradores e a economia local deste bairro de Lisboa”. O autarca sublinhou ainda que a medida se insere na estratégia de melhoria da mobilidade na capital, lembrando que, desde o início do ano, já foram criados 3.500 novos lugares de estacionamento noturno para residentes em 36 parques da EMEL e da Telpark.

A nova infraestrutura é uma estrutura ao ar livre, preparada para integrar soluções de eficiência energética e totalmente enquadrada no tecido urbano de Alvalade.

