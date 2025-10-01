Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O conceito da La Fresería é vender morangos mergulhados em chocolate, acompanhados de coberturas preparadas na loja e uma ampla variedade de toppings personalizáveis, revela o comunicado enviado às redações. Entre as opções mais procuradas estão o chocolate de avelã, creme de leite condensado e a edição especial “Dubai”.

“O que começou em Madrid com um pequeno quiosque transformou-se num fenómeno de consumo jovem. Usamos um produto simples, o morango, mas quisemos levá-lo mais longe: acrescentámos criatividade, qualidade e o poder das redes sociais. Trazer a La Fresería a Portugal, e em especial a Aveiro, é continuar esta história num país onde sabemos que a fruta e os doces fazem parte da identidade cultural”, afirma Alejandro Fernández, cofundador da marca.

Segundo Luca Cianflone, responsável pela operação em Aveiro, “abrir esta loja é especial porque é a primeira fora de Espanha e acreditamos que a cidade tem a energia certa para o conceito. Queremos oferecer uma experiência divertida e deliciosa, que junta tradição e inovação, e estamos certos de que tanto os residentes como os visitantes vão encontrar aqui um ponto de paragem obrigatório”.

A loja de Aveiro está localizada a poucos minutos do centro e funciona de segunda a quinta-feira, das 14h00 às 21h00; . A abertura marca o início da internacionalização da marca, com futuras inaugurações previstas em Lisboa, Porto e Coimbra, informa a nota enviada à imprensa.

