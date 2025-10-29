Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como consequência desta situação, oito serviços comerciais de longo curso foram afetados, bem como 40 comboios de médio curso, além de ter sido suspensa a circulação de toda a rede de suburbanos de Sevilha, por motivos de segurança.

A Renfe, principal operador espanhola de comboios de passageiros, informou, em comunicado, que a circulação está interrompida nos serviços de médio curso que partem de Sevilha com destino a Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, bem como aqueles que partem de Huelva para Jabugo.

