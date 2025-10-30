Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, o Partido pela Liberdade (PVV) de Geert Wilders está à frente por 2.300 votos, com mais boletins a ser contados nas Caraíbas neerlandesas, no voto postal no estrangeiro e algumas cidades, incluindo partes de Amesterdão.

O jornal britânico também avança que o resultado final pode demorar dias até ser divulgado, uma vez que a contagem de votos por correspondência demora algum tempo — e a formação de uma coligação nos Países Baixos pode demorar meses.

O líder do D66, Rob Jetten, falou com os jornalistas esta manhã, quando o seu partido e o PVV de Wilders estavam empatados na contagem dos votos, com as últimas indicações a mostrarem uma diferença de apenas 1.900 votos.

O político liberal insistiu que era importante saber quem ganha, uma vez que a iniciativa de formar governo deve caber ao maior partido. Acrescentou ainda que o novo gabinete "precisa de começar a trabalhar rapidamente" e que os partidos devem olhar além dos eleitores ao considerar uma futura aliança.

Contudo, ontem, Rob Jetten já aspirava ao lugar de primeiro-ministro. "As forças positivas venceram! Quero trabalhar para todos os holandeses, porque este é o país de todos nós!", escreveu na rede social X.

Geert Wilders mostrou-se desanimado admitindo que esperava um resultado diferente, tendo perdido 11 assentos, mas afirmou que ainda assim alcançou o segundo melhor resultado de sempre.

A noite eleitoral levou à demissão do líder da coligação entre verdes e socialistas, o ex-comissário europeu Frans Timmermans. "Lutámos muito, mas o resultado não foi o que esperávamos", escreveu na rede social X.

De recordar que, após a votação, um informateur, geralmente ligado ao maior partido, testa as opções possíveis que podem levar a maioria. Os potenciais parceiros negoceiam um acordo e este tem de ser submetido a um voto de confiança no parlamento.

No sistema neerlandês é necessário uma coligação de partidos que, juntos, têm a maioria dos assentos e formam um gabinete de ministros que irá governar o país.

Em geral, é preciso somar os assentos de três partidos para ter uma coligação com maioria e nem sempre são os três primeiros. Há casos de dois ou quatro partidos que formam os gabinetes parlamentares.

