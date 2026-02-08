Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Que consiga alcançar os seus objetivos e entendemos que o seu sucesso será o êxito dos portugueses", disse Leonor Beleza.

A vice-presidente do PSP lembrou ainda que o partido garante uma "colaboração leal, permanente e frutífera", tudo pelo interesse dos portugueses.

Sobre as declarações de André Ventura se considerar líder da direita em Portugal, Leonor Beleza deixou bem claro: "Ele diz o que quiser. A nossa área política não é a área política dele", afirmou.

De recordar que a social-democrata foi a única dirigente nacional de topo do PSD a manifestar apoio a um dos candidatos, neste caso António José Seguro.

"Tal como o presidente do PSD disse na altura, a nossa área política não esteve representada. É uma área política diferente daquelas que os dois candidatos que passaram à segunda volta representam", reforçou.

