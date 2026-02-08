Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O candidato da extrema-direita foi derrotado. É uma grande notícia e felicito António José Seguro", começou por dizer José Manuel Pureza.

"Agora, é preciso recuperar a esperança na democracia e enfrentar a direita que foi derrotada nestas eleições. Travar o pacote laboral é o primeiro passo desse caminho", disse ainda.

