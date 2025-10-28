Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O diagnóstico precoce continua a ser a nossa melhor arma contra o cancro da mama. O nosso papel é garantir que cada mulher tem acesso a um exame fiável, rápido e clinicamente relevante”, afirma em comunicado o Dr. José Miguel Pereira, diretor médico de Radiologia da Unilabs Portugal.

Para assinalar o ‘Outubro Rosa’, mês da consciencialização para o cancro da mama, refira-se, este laboratório está a realizar uma das maiores ações de sempre de promoção da saúde da mulher.

“Na Unilabs acreditamos que a saúde começa em cada um de nós. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um lembrete da importância da prevenção e da deteção precoce. O nosso compromisso é estar ao lado das mulheres, oferecendo tecnologia de ponta e equipas médicas de excelência, para que possam cuidar da sua saúde com confiança e proximidade”, diz no mesmo comunicado Maria do Carmo Tavares, CEO da Unilabs Portugal.

O cancro da mama continua a ser o tumor mais frequente entre as mulheres em Portugal, mas a taxa de sobrevivência tem vindo a aumentar de forma consistente, fruto da deteção precoce, do diagnóstico de excelência e de tratamentos cada vez mais eficazes.

