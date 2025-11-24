Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

David Cameron revelou que teve cancro da próstata e apela a mais programas de rastreio, revela o The Guardian.

O lorde Cameron, 59 anos, disse ao The Times que sempre se espera o melhor: "Tens um nível elevado de PSA, provavelmente não é nada. Fazes uma ressonância magnética e vês algumas manchas pretas. Pensas: «Ah, provavelmente não é nada.» Mas quando recebes o resultado da biópsia, descobres que tens cancro da próstata.

"Há sempre o medo de ouvir essas palavras. E então, literalmente, quando elas saem da boca do médico, pensas: “Oh, não, ele vai dizer. Ele vai dizer. Oh Deus, ele disse.”

O ex-líder do Partido Conservador foi incentivado pela mulher, Samantha, a fazer o teste depois que o casal ouviu o fundador da Soho House, Nick Jones, falar sobre o diagnóstico no rádio, informou o The Times.

David Cameron recebeu terapia focal para tratamento, na qual pulsos elétricos atingem e destroem as células cancerígenas.

Posteriormente, pediu ao governo que introduzisse exames para detetar casos mais precocemente, quando o tratamento tem mais hipóteses de sucesso. O ex-governante disse: "Quero revelar-me. Quero adicionar o meu nome à longa lista de pessoas que pedem um programa de rastreio direcionado".

"Não gosto particularmente de discutir as minhas questões de saúde íntimas, mas sinto que devo fazê-lo. Sejamos honestos. Os homens não são muito bons a falar sobre a sua saúde. Temos tendência a adiar as coisas."

O cancro da próstata é o cancro mais comum nos homens no Reino Unido, com cerca de 55 000 novos casos todos os anos.

Em Portugal, sete em cada dez biópsias prostáticas realizadas pela Unilabs confirmam o diagnóstico de cancro da próstata, revelou o laboratório, alertando também para a importância de rastreios regulares. Com uma taxa de confirmação de 69%, mais de 7.500 novos casos e mais de 2.000 mortes anuais em Portugal, a Unilabs reforça a necessidade de deteção precoce, sobretudo no âmbito do Movember, iniciativa internacional dedicada à saúde masculina.

