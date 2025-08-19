Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O plano identifica como desafios centrais a precariedade laboral, a falta de progressão nas carreiras, os níveis elevados de burnout e a emigração crescente de profissionais qualificados. Segundo dados do barómetro da plataforma, apenas 10% dos jovens estão satisfeitos com as suas condições de trabalho, enquanto mais de 60% referem dificuldades em conciliar a vida profissional com a pessoal.

“Este plano é, antes de mais, uma exigência de responsabilidade coletiva. Continuamos a formar talento que depois se perde para a emigração ou se desgasta rapidamente. O país não pode continuar a desperdiçar quem escolhe cuidar”, sublinha Lucas Chambel, representante da Plataforma, em comunicado.

Cinco eixos estratégicos

O documento organiza as propostas em cinco áreas de intervenção:

Carreiras, remuneração e vínculos contratuais.

Planeamento e gestão de recursos humanos.

Formação contínua e desenvolvimento profissional.

Saúde mental, bem-estar e conciliação vida pessoal-profissional.

Inovação, transdisciplinaridade e participação.

Entre as medidas sugeridas destacam-se:

Criação e reformulação das carreiras e grelhas salariais.

Aumento de 40% da remuneração nos primeiros cinco anos para fixação em zonas carenciadas.

Programas de prevenção do burnout e promoção do bem-estar laboral.

Projeto-piloto de horários sustentáveis.

Constituição de equipas transdisciplinares no SNS.

“Estamos perante uma geração qualificada, motivada e com sentido de missão, mas que enfrenta obstáculos inaceitáveis. Este plano não é apenas um alerta: é uma proposta de ação concreta para um SNS mais justo, sustentável e centrado nas pessoas – profissionais e utentes”, reforça o responsável.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A Plataforma propõe ainda que o Governo assuma a implementação faseada das medidas entre 2025 e 2028, com a criação de uma estrutura técnica de acompanhamento e a publicação de indicadores públicos de monitorização.