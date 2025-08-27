Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o processo analisou 37 pedidos de ajustamento apresentados pelos consórcios promotores, envolvendo um total de 1.757 entidades. O objetivo foi garantir a execução dos projetos contratualizados e o cumprimento dos prazos definidos no PRR.

As áreas com maior reforço de apoios foram a aeronáutica e o espaço, as tecnologias de informação e comunicação, bem como os transportes, mobilidade e logística. Já o setor da energia registou uma redução, justificada por uma reavaliação técnica sobre a maturidade das novas tecnologias e pelas condições de execução, embora o Governo sublinhe que mantém relevância estratégica.

O ministro da Economia, Castro Almeida, destacou que as agendas mobilizadoras são “um excelente veículo para uma aliança entre as empresas e o sistema científico e tecnológico, que permite acelerar a inovação produtiva e a reindustrialização sustentável”.

Segundo os dados oficiais, dos 7,3 mil milhões de euros de investimento global, 5,3 mil milhões são considerados elegíveis para apoio. O Governo sublinha ainda que esta reprogramação assegura a boa utilização dos recursos públicos e está orientada para resultados concretos na modernização do tecido empresarial, no reforço da competitividade e na inovação da economia portuguesa.