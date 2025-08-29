Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cada espaço terá uma identidade própria. O Palco Eletrónico contará com os Karetus e a DJ Zanova, enquanto o Palco Funk receberá MC Gabzin e I Love Baile Funk. No Palco Anos 80, o destaque vai para o Projeto Remember Old Times e o radialista DJ Paulino Coelho. Haverá ainda propostas de artes performativas, animação de rua e outros ambientes musicais, como o Urbano, Mundo, Performances e 360.

Em 2024, a Noite Branca atingiu números históricos, com cerca de 190 mil pessoas nas ruas, consolidando o evento como uma das maiores festas comunitárias do país. Este ano, a organização pretende reforçar esse espírito de participação, envolvendo mais de uma centena de associações locais e o comércio tradicional, que dinamizarão espaços de gastronomia, artesanato e promoção cultural.

Para facilitar o acesso, a autarquia garante reforços especiais de transporte público e zonas de estacionamento gratuito nas imediações do recinto, devidamente articuladas com a rede de transportes.

A programação completa pode ser consultada no site oficial da Noite Branca e nas redes sociais do evento.