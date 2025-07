Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Hoje pelas 03h21horas, a nossa equipa de pré-hospitalar, constituída pelo Sub-chefe Marco Domingos e o Bombeiro de 2.ª Marcelo Faustino, em conjunto com a equipa da Viatura Médica do Hospital das Caldas da Rainha foram ativados para uma grávida em trabalho de parto", escreveram os Bombeiros das Caldas da Rainha no Facebook.

"Confirmada a situação, foi iniciado o transporte para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Porém, a recém-nascida Jade não aguardou a chegada ao destino e nasceu durante o trajeto, pelas 04h43, ao quilómetro 21.4 da A8, através de parto normal", é explicado.

"À pequena Jade, e aos pais, desejamos as maiores felicidades", dizem ainda os bombeiros, que agradecem "à Autoestradas no Atlântico e também à GNR (brigada de trânsito de Torres Vedras) pela sinalização e pela escolta até ao hospital".