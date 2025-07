Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através de militares do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Portimão, no dia 14 de julho, deteve um homem de 33 anos por permanência ilegal em território nacional, no concelho de Lagoa", informa a GNR em comunicado.

O homem foi detido "no âmbito de uma ação de fiscalização com o objetivo de controlar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional".

"Os militares da Guarda detetaram um cidadão que não cumpriu a notificação de abandono voluntário do país no prazo estabelecido, conforme apurado através de consulta às bases de dados disponíveis, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)", diz ainda a GNR, que acrescenta que "os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lagoa".