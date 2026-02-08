Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num tweet publicado este domingo, Ursula von der Leyen escreveu: “Parabéns, António José Seguro, pela eleição como Presidente da República. Os cidadãos portugueses fizeram ouvir a sua voz e, perante a devastação causada pelas tempestades, demonstraram uma notável resiliência democrática. A voz de Portugal na defesa dos nossos valores europeus comuns permanece forte”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.