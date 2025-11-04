Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Duas semanas depois de ter sido esfaqueado em casa, em Lisboa, José Manuel Anes recorreu às redes sociais para partilhar uma atualização sobre o seu estado de saúde e deixar um desabafo pessoal.

Numa publicação feita no Facebook, o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) escreveu:

O académico e perito forense, de 81 anos, esteve internado no Hospital de São José em estado grave, após ter sido esfaqueado alegadamente pela filha, Ana Anes, no passado dia 20 de outubro.

A filha do professor universitário foi detida e encontra-se em prisão preventiva, indiciada por homicídio qualificado na forma tentada. A arguida está detida no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, sob vigilância médica.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, sob a direção do Ministério Público, que continua a apurar as circunstâncias do ataque e o motivo que levou à agressão.

