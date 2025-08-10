Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À margem de uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Lagos, no distrito de Faro, e dois dias depois do desembarque de 38 migrantes marroquinos na praia da Boca do Rio, em Vila do Bispo, José Luís Carneiro recordou que antes da reforma, “35% da fronteira marítima” não tinha cobertura de forças de segurança devido à falta de recursos humanos. Atualmente, toda a vigilância é assegurada pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

O secretário-geral do PS contestou críticas sobre a segurança fronteiriça, garantindo que “hoje o país está mais seguro nas suas fronteiras” e apontando dados da agência europeia Frontex que indicam uma redução de mais de 30% nas entradas irregulares na União Europeia, com as principais rotas concentradas no Mediterrâneo Central e Oriental.

Quanto aos migrantes que chegaram na sexta-feira ao Algarve, o Tribunal de Silves decretou a sua colocação num centro de instalação temporária até à conclusão do processo de retorno a Marrocos, que poderá ser voluntário ou coercivo.

José Luís Carneiro afirmou ainda ter falado com a presidente da Câmara de Vila do Bispo, Rute Silva, que manifestou preocupação por ter três dezenas de migrantes instalados num pavilhão municipal, situação que considera necessitar de maior acompanhamento por parte do Governo e das autoridades competentes, avança a Agência Lusa, no Notícias ao Minuto.