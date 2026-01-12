Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As Jornadas vão centrar-se na discussão de temas como o envelhecimento da população, o aumento da multimorbilidade, as desigualdades sociais em saúde e a necessidade crescente de reforçar a literacia em saúde, num contexto que exige respostas cada vez mais integradas e centradas nas pessoas, famílias e comunidades.

O encontro contará com a participação da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar, da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e da Ordem dos Enfermeiros, promovendo um espaço de diálogo multidisciplinar e de partilha de conhecimento entre diferentes áreas da saúde.

“As Jornadas representam um momento privilegiado de encontro entre diferentes perspetivas e práticas na área da saúde, com vista à construção de respostas mais eficazes, humanas e sustentáveis”, afirma Inês Fonseca, professora do IPG e coordenadora do Mestrado em Enfermagem Comunitária, em comunicado.

Segundo a docente, “este evento reforça o compromisso do Politécnico da Guarda com a promoção do conhecimento científico e com a formação de profissionais qualificados, capazes de intervir de forma competente e inovadora nos contextos da saúde comunitária e familiar”.

O primeiro dia das Jornadas será dedicado ao tema “Enfermagem Comunitária Baseada na Evidência: Escrita Científica e Disseminação do Conhecimento”, incluindo a apresentação de pósteres e comunicações orais de participantes nacionais e internacionais.

No segundo dia, destaca-se a conferência “Ontologias em Enfermagem Comunitária: Contributos para a Prática e a Investigação”, promovida pela Ordem dos Enfermeiros, bem como uma mesa-redonda subordinada ao tema “Cuidar em Contextos de Fragilidade: Estratégias de Intervenção na Saúde Familiar”.

O programa inclui ainda a conferência “Construindo Pontes entre a Enfermagem e a Terapia Familiar: Novos Olhares para o Cuidado” e duas tertúlias dedicadas à evolução da enfermagem comunitária e de saúde familiar, desde o percurso formativo até aos desafios futuros.

O formulário de inscrição e programa das Jornadas está disponível aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.