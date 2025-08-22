Na altura, enquanto vereador da Cultura da autarquia de Viseu, Jorge Sobrado terá favorecido o grupo empresarial Goucam em contratos de aquisição de vestuário e merchandising avaliados em cerca de 160 mil euros, de acordo com o Público.

De acordo com a acusação, para evitar a abertura de concurso público, exigida pelo valor do contrato, Sobrado terá optado por dividir a despesa em dois procedimentos de consulta prévia, adjudicados a empresas do grupo. O processo descreve ainda que a Goucam não tinha capacidade de produção, tendo subcontratado duas outras empresas da área têxtil mesmo antes de ser conhecido o caderno de encargos, e que acabaram por sobrar 1200 peças sem utilidade para o evento. Para compensar os empresários, a câmara pagou posteriormente mais 17 mil euros por esse excedente, embora o Ministério Público levante dúvidas sobre se o material chegou a ser entregue.

Na preparação do festival, a autarquia tinha já recorrido a um ajuste direto de 20 mil euros para contratar a designer Katty Xiomara, responsável pela criação das fardas e de uma linha de merchandising, não sendo, contudo, visada no processo. A acusação aponta que as normas da contratação pública e o estatuto dos eleitos locais foram conscientemente violados.

Jorge Sobrado rejeita as acusações, afirma estar a preparar a sua defesa com os advogados e declara-se convencido de que será absolvido, recordando que a Inspeção-Geral de Finanças já o tinha ilibado no âmbito da mesma matéria. “Estou convencido de que defendi o interesse público e o interesse de Viseu”, afirma o arguido ao diário.

Atualmente, Jorge Sobrado é candidato a vereador no Porto, integrando a lista do socialista Manuel Pizarro às próximas autárquicas. O antigo ministro da Saúde, ao mesmo jornal, desvaloriza a acusação, assegurando que leu o processo e não vê motivos de preocupação, mantendo a confiança no ex-autarca.

Segundo o portal de contratação pública Base, a maioria das aquisições para o Viseu Folk foi feita através de ajustes diretos e consultas prévias, evitando concursos públicos mais concorrenciais.