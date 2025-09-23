Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os jornalistas presentes questionaram se Trump achava que os aliados da NATO deviam abater os jatos russos que violassem o seu espaço aéreo, e este respondeu: “sim, eu acho”.

"Depende das circunstâncias. Mas somos muito fortes em relação à NATO", apresentou.

Recorde-se que na sexta-feira, a Estónia solicitou uma consulta com outros membros da NATO após aviões de guerra russos violarem o seu espaço aéreo. A Polónia fez o mesmo pedido a 10 de setembro, após drones russos invadirem o seu espaço aéreo.

Questionado também por um jornalista sobre uma incursão de drones na Dinamarca que interrompeu voos no aeroporto de Copenhaga na noite de segunda-feira, Trump disse que ouviu sobre o evento, mas "não tem resposta até descobrir exatamente o que aconteceu".

Lembra-se que neste caso a primeira-ministra dinamarquesa afirmou que o envolvimento russo não poderia ser descartado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou as alegações como "infundadas".

