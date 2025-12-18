Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente aconteceu pouco depois das 10h20 , informou Bill Hamby, vice-chefe do condado de Iredell, à CNN. O número exato de vítimas ainda não foi confirmado.

“A Cessna C550 despenhou-se enquanto tentava aterrar no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, por volta das 10h20, hora local, desta quinta-feira, 18 de dezembro. A FAA e a National Transportation Safety Board (NTSB) vão investigar. A NTSB liderará a investigação e fornecerá atualizações”, declarou a Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação) à CNN.

O 24notícias confirmou que o jato pertencia a Greg Biffle, estrela americana das corridas do mundo NASCAR.

Apesar de não haver confirmação oficial, através da rede social Facebook Garrett Mitchell, conhecido no meio da NASCAR como Cleetus McFarland, confirmou que Greg Biffle, a esposa Cristina, a filha Emma e o filho Ryder estavam no avião, pois iam à Carolina do Norte passar a tarde com o influencer.

Recentemente, Biffle foi fundamental após a passagem do furacão Helene pela Carolina do Norte. O piloto passou meses a juntar uma equipa de civis e a coordenar os esforços de socorro, compilando recentemente os seus esforços num vídeo de uma hora no YouTube.

O antigo piloto da NASCAR, Kenny Wallace, também revelou que Craig Wadsworth, antigo condutor da sua motorhome, morreu no acidente.

Greg Biffle foi campeão da NASCAR Craftsman Truck Series (3.ª divisão dos campeonatos NASCAR) em 2000 e campeão da NASCAR Bush Series (2.ª divisão dos campeonatos NASCAR) em 2002, contando com 19 vitórias na NASCAR CUP Series (divisão principal dos campeonatos NASCAR).

Foi introduzido na lista dos 75 melhores pilotos de sempre em 2023. Tinha pilotado pela última vez na CUP Series em 2022 pela NY Racing Team, onde competiu em cinco corridas.

Notícia atualizada às 20h55

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.