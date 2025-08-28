Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Assim sendo, já foram 44 incendiários detidos em flagrante delito e identificados 606 suspeitos deste crime, tendo a GNR passado 1486 multas por falta de limpeza de terrenos.

Para além dos 6860 incêndios florestais registados até 25 de agosto, foram ainda elaborados “1922 autos de contraordenação, dos quais 1486 por falta de gestão de combustível, 324 por uso indevido do fogo e 30 por condicionamento de acessos”.

“Tendo em consideração o trabalho preventivo, de vigilância e de deteção desenvolvido ao longo deste ano, registaram-se 44 detenções em flagrante delito pelo crime de incêndio florestal. Foram ainda identificados 606 suspeitos da prática deste crime, alguns dos quais já detidos pela Polícia Judiciária. A GNR tem vindo a intensificar os esforços de investigação, com o objetivo de apurar com rigor as causas de cada ocorrência. Trata-se de um trabalho contínuo, que procura dar resposta no mais curto espaço de tempo possível”, referiu esta força policial à Lusa.

A GNR recordou que tem em funcionamento permanente a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncias de infrações e esclarecimento de dúvidas