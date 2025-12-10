Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com esta alteração, revelada esta quarta-feira pelo jornal Expresso, o papel do INEM ficará centrado na triagem de chamadas de emergência e no despacho de equipas. As ambulâncias, agora geridas externamente, deverão garantir uma resposta rápida, com tempo máximo previsto de chegada ao local em oito minutos.

A mudança surge num contexto em que o sistema de emergência pré-hospitalar enfrenta críticas sobre a operacionalidade das viaturas, muitas das quais estão envelhecidas e frequentemente inoperacionais.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar criticou a medida, considerando-a arriscada para a segurança e qualidade do serviço, alertando que a retirada das viaturas próprias pode comprometer a capacidade de resposta, especialmente em áreas rurais ou menos servidas.

Além disso, os críticos sublinham que a dependência crescente de entidades externas pode levar a atrasos e dificultar a uniformidade do serviço em todo o país.

