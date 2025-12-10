Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Taguspark, em Oeiras, vai receber no próximo domingo, 14 de dezembro, o evento "Natal com The Chosen", a partir das 16h45.

Francisco Villalôbos, representante da série em Portugal, confirma ao 24notícias que as inscrições estão esgotadas, uma vez que foram atingidos os 300 lugares disponíveis.

Na tarde de domingo, os participantes vão poder ver o filme "Noite Feliz", que conta a história do nascimento de Jesus, a partir da perspetiva de Maria, José e dos pastores. Foi também anunciado um momento musical com Héber Marques, dos HMB, que também cantou no Parque Eduardo VII, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude 2023.

Contudo, quem não conseguiu inscrever-se no evento ainda tem oportunidade de assistir ao filme, que pode ser visto em família ou nas várias comunidades. Até ao momento, a organização regista 139 inscrições "por todo o país, maioritariamente igrejas, mas também escolas, associações e lares de idosos", diz Francisco Villalôbos. A 19 de novembro as inscrições iam em 50 e em 2024 foram apenas 36.

A disponibilização deste conteúdo é gratuita e existem ainda diversos recursos para complementar e trabalhar o filme, que pode ser visto em qualquer data e local até 6 de janeiro.

O evento "Natal com The Chosen" conta com o patrocínio da Câmara Municipal de Oeiras e com a parceria do Patriarcado de Lisboa.

O fenómeno "The Chosen"

Um total de cerca de 250 milhões de espectadores, 800 milhões de visualizações e 25 mil seguidores nas redes sociais em Portugal. São estes os números que mostram o sucesso da série "The Chosen", que conta a história de Jesus e dos seus discípulos.

Centrando-se numa narrativa emocional e histórica, esta é considerada "mais do que uma série: um movimento". E a ambição é grande: o objetivo é chegar a mil milhões de pessoas e ser traduzida em 600 idiomas.

Neste momento, "The Chosen" tem já tradução em mais de 65 línguas e pretende continuar a fazer caminho.

Já na quinta temporada — os novos episódios estrearam em Portugal a 29 de setembro, em exclusivo na app da série —, esta série traz a "possibilidade de levar autenticidade" sobre a vida de Jesus de uma forma que habitualmente não é retratada nos filmes.

Tendo mais horas de cenas, a série permite um acompanhamento não só de Jesus, mas também dos discípulos — os Escolhidos —, sempre considerando a antropologia e a própria cultura da época.

Com um orçamento inicial de 10 milhões de dólares, a primeira temporada foi filmada no Texas e em Cafarnaum, Israel, e desde então a produção tem crescido exponencialmente. A quinta temporada, intitulada "Last Supper" ["A Última Ceia"], estreou nos cinemas em abril e contou com um orçamento de 48 milhões de dólares.

Esta temporada traz a continuação da história de Jesus, já perto da reta final. Se o primeiro episódio mostra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, rodeado pela multidão com palmas e ramos, no final da temporada sabe-se que vai ser traído com um beijo, por Judas.

Daqui para a frente esperam-se ainda mais duas temporadas — a sexta deverá centrar-se nos acontecimentos da Sexta-feira Santa, dia em que se assinala a crucificação e morte de Jesus. O fim da história já todos sabem, mas nem por isso deixa de ser uma série que deixa os fãs colados ao ecrã.

